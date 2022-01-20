歌手ØZI（本名陳奕凡）驚爆多年前與女友拍攝的性愛影片外流，19日深夜11時許他在經紀人的陪同下，正式到北市大安警分局敦化南路派出所報案，提告妨害風化。據了解，警方將根據查核結果約談散播的網友到案，也會傳喚ØZI的前女友到案說明。

警方初步釐清，在網路上流傳的ØZI性愛片為ØZI與前女友在4年前多前所拍，而ØZI本人表示其並未持有影片，而初判此案涉及妨害風化與散播猥褻物的刑責，目前將透過網路追查最初散播影片的網友，也將傳喚ØZI的前女友到案說明，了解影片的去向。

ØZI在19日晚間前往警局報案後，於20日凌晨步出警局時，向守候的媒體表示，「這禮拜發生蠻多事情的，來報案是針對私密影片流出，不希望這件事情再波及傷害到其他人，所以趕快來警局提告。」

ØZI指出，父母也很擔心此事，接下來的事情都交由警方處理，隨即迅速搭車離去，未再回應其他問題。

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