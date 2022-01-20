澎湃新聞報導，大陸商務部20日召開例行記者會，有報導稱大陸製鞋產業出現大規模外遷，出口受損。發言人束玨婷表示，近年來，商務部會同各地方、各相關部門扎實做好穩外貿工作，共同推動製鞋行業持續轉型升級，不斷提升綜合競爭力，鞋類產品出口實現量價齊升。2021年，中國出口鞋靴金額479億美元，同比增長35％，出口價格延續上漲勢頭，2021年上漲15％，製鞋產業鏈供應鏈展現了很強的韌性，為穩外貿作出積極貢獻。

從地方情況看，福建、廣東仍是中國鞋靴出口前兩大省份，2021年前11個月出口額分別達119億美元和107億美元，增長38％和27％，合計占鞋類出口的44％。同時，2021年全球供應鏈局部紊亂，國際物流價格高位徘徊，用工難用工貴、原材料成本和能源資源價格上漲等問題持續存在，導致企業綜合成本上升，部分企業增收不增利。

束玨婷表示，傳統優勢外貿產業在保市場主體、穩就業、穩外貿、穩預期等方面發揮著重要作用。近日大陸國務院出台的《關於做好跨週期調節進一步穩外貿的意見》明確提出，對包括鞋靴在內的勞動密集型產品出口企業，各地方要落實好各項減負穩崗擴就業政策措施，以符合世貿規則的方式加大出口信貸、出口信保等政策支持力度，支持各地方研究建立外貿領域用工定點定期監測機製，及時掌握用工情況，開展精準幫扶。