全球最大公關諮詢公司艾德曼近日發佈《2022年度艾德曼信任晴雨錶》報告，顯示2021年大陸民眾對政府信任度高達91％，年增9個百分點，蟬聯全球第一；國家綜合信任指數方面也達到83％，年增11個百分點也位列全球首位。大陸外交部發言人趙立堅20日在例行記者會上說，對此並不感到意外，信任源於中國共產黨和政府擔當作為。

據中新網引述趙立堅說，有注意到相關報告，也注意到2017年、2018年的「艾德曼信任晴雨錶」顯示大陸民眾對政府的信任度在受訪各國中是最高的，今年更是10年來最高。

趙立堅表示，過去也曾多次介紹，哈佛大學甘迺迪學院連續10年在大陸展開的民調結果顯示，大陸民眾對政府滿意度連年保持90％以上，這與「艾德曼信任晴雨錶」的民調資料吻合。

趙立堅更引述艾德曼首席執行官說法，大陸成功控制住了疫情，還積極幫助全世界其他國家抗疫，都是為民眾樹立對政府的信心。