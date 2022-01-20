林口長庚醫院在本土疫情爆發之際，負擔了全國17％的重症。照顧重症的確診病患。圖林口長庚提供

全球新冠肺炎疫情超過2年，台灣疫情相對國際確診數較為平緩，站在防疫第一線的醫療人員，絕對是最大功臣，其中林口長庚醫院在本土疫情爆發之際，負擔了全國17％的重症，且呼吸器數量占全國21％、葉克膜43％，檢驗量能更占全國24％，堪稱國內防疫重鎮。長庚醫院推出國內第一本抗疫紀實電子書，盼紀錄下防疫經驗，提醒未來面對未知的病毒能站穩防疫腳步。

林口長庚醫院蒐集資料整理彙編，推出《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》抗疫紀實電子書，紀錄兩年來抗疫歷程，希望透過分享具體的防疫作為，讓其他醫療機構從中學習，思考未來醫療走向、遠距醫療、視訊診療及智慧醫療，帶動醫學研究發展與醫學進步。

長庚決策委員會主任委員、林口長庚醫院院長程文俊回想，2020年初，國內一爆發新冠疫情之際，林口長庚就立即成立防疫中心，面對一無所知的病毒，快速做好外部防疫、落實內部管理、調配人力能量、充足物資供應的四大方針，一步一步站穩防疫腳步。

另一方面，程文俊說，院內防疫還鎖定六大重點，包括：全面自主健康管理、完整的監測服務系統、數據解釋與治理、物資管理、病毒核心實驗室團隊以及發展視訊會議及遠距醫療。

面對這一場世紀戰疫，程文俊說，最令他感動的就是全員抗疫、無人退出，而大家齊心防疫的成果和貢獻更是驚人，獲得國內、外高度肯定。

因回顧過去SARS經驗，發現醫院當時沒有留下什麼記錄，相當可惜，因此這次他才特別指示彙編電子書，動員醫師、護理、醫技、行政等團隊共同投入編輯作業，完成這本超過200頁的電子書。

《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》電子書連線網址：https：／／www1.cgmh.org.tw／branch／lnk／flipbook／mobile／index.html