霧峰分局國光派出所員警，日前晚間巡邏時，發現1位老婦人眼神呆滯獨自坐在輪椅上，覺得有異於是上前詢問，並查詢警用系統，果然老婦人是通報的協尋人口，且已獨自在外26小時了，員警除提供食物，也順利聯絡到家屬來帶回照顧。

國光派出所指出，警員張哲瑋、曾聖娟於晚間8點30分執行巡邏時行經大里區永隆三街與永隆路口處，發現年約83歲張姓老婦人，獨自坐在輪椅且眼神呆滯，因近日氣溫下降，尤其晚上更是寒冷，員警立即上前關切，發現張婦精神狀況不佳且嘴角發白顫抖，怕老婦人著涼立即讓她坐上巡邏車取暖。

由於張婦反應遲緩，疑是有失智現象，經警用電腦查詢發現張婦是緊急協尋之失蹤人口，推測張婦由南區住家自行手推著輪椅，一路走到大里，約走了8公里被警方尋獲，由於天氣寒冷，員警也先將老婦人帶回所內休息，並提供熱食給老婦人充飢。

家屬指出發現張婦不見，到警方通知尋獲已26小時，自己也外出找尋許久未果，才報案緊急失蹤協尋，所幸被熱心員警發現，才不至讓老人家露宿寒冷街頭，家屬對警方施以援手，並協助返家，表達由衷感謝之意。

霧峰分局長李建興表示，若家中有失智老人，可在其衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，使警方或善心人士能迅速聯繫到家屬，協助返家；同時須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出以增加危險，如有遇到疑似情形失智老人或需要幫助的老人家，皆可撥打110請警方到場協助。