1名女網友到診所看診，「聽診」時遭醫師直接扯下衣領，她當時往下一看發現「胸部幾乎跑出來」，她事後理論對方還說「妳有穿胸罩，我也看不到什麼」，讓她相當崩潰，事後PO出當時遭扯衣服的示意圖；其他網友看到照片後也直說離譜，一般聽診都直接隔著衣服，未經詢問就拉下衣服真的很誇張。

該名女網友在Dcard上發文稱，她日前因為失眠嚴重到台中1間評價4.9顆星的診所，看診過程她發現醫師一直盯著她的胸口刺青看，接著醫師稱要做聽診，就發生令她崩潰1幕，「（醫師）把我的衣服往前往下拉超開！我頭往下看，都可以看到胸部跑出來了」，她當下忍住情緒，步出診所時崩潰大哭。

女子事後在PO文用示意圖公開被扯下衣服的情形，只見衣服的領口被向下、向前拉開，一般人由上往下看即能看到衣服內。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她事後與友人回到診所理論，醫師當下即道歉並脫口「妳有穿胸罩，我也看不到什麼」讓她不能接受，醫師也坦承曾偷看胸口刺青，最後診所僅以不收費想草草了事，她事後在PO文用示意圖公開被扯下衣服的情形，只見衣服的領口被向下、向前拉開，一般人由上往下看即能看到衣服內。

其他網友則留言，「拉衣服或探進去只有以前看醫生才有經歷，現在都是隔著衣服聽」、「我從小到大沒見過聽診要拉人衣服的，事後也沒誠意的道歉」、「那麼薄應該不用拉了吧」、「直接拉衣服還蠻扯的，應該要詢問能不能接受吧」、「天啊，不能接受耶，照理說應該先告知吧？」