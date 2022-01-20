搶攻後疫情內需商機，漢來美食集團看準新竹的消費力與後續發展，首度插旗新竹地區，於遠東百貨竹北店一口氣開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩大人氣品牌分店，趕在一年中最大的旺季-農曆春節連假前加入營運陣容，為集團全台版圖再下一城，預計挹注可觀營收及獲利動能。

漢來美食集團新生力軍「上菜片皮鴨專賣店」，是集粵、川、滬精華於一身的片皮鴨專賣餐廳，主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，2020年「上菜」於桃園開幕後就一鴨難求，廣受好評，這次將複製桃園店的成功經驗，於竹北開出品牌第2家分店；而人氣品牌「漢來上海湯包」則為全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，繼2017年於台中開出首間分店後，即以一年一店的速度於５都展店扎根，今年插旗竹北開出第６家分店，期望在新竹餐飲市場一鳴驚人、再創佳績。

漢來第19個餐飲品牌「上菜」，是集粵、川、滬精華於一身的片皮鴨專賣餐廳，主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理。於2020年10月在桃園開出品牌首店，一開幕就一鴨難求，廣受好評，複製桃園店的成功經驗，今年一開年更插旗新竹地區，這隻「小金雞」除了能為集團動能添柴加火，更讓喜歡吃鴨的饕客有口福可享。

「漢來上海湯包」現於北、中、南已有5間分店，近年品牌也陸續於各地迅速展店扎根，繼5都之後，今年插旗新竹美食一級戰區、竹北首座大型購物城「竹北遠東百貨」，期望搶攻新竹餐飲市場。在品牌進駐消息曝光後，網路上已有不少網友紛紛留言：「終於來了」、「真得等太久了」、「我還不吃爆」，更有喜歡美味點心的消費者早已迫不及待在「漢來上海湯包」官方粉絲專頁詢問訂餐訂位。

「漢來上海湯包」是漢來美食近年來著力發展的品牌，因投資金額和座位數相較於動輒2、3百人的大型餐廳要精巧許多，在展店所需的時間上也就相對減少許多，加上此業態的營運方式著重在快速的翻桌率，儼然已成為漢來美食集團的小金雞。