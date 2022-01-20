印度1名孕婦17日產下1名擁有4手4腳的嬰孩。由於當地民眾相信孩子是神明轉世，才生有異相，聞訊紛紛蜂擁至醫院要親眼目睹嬰孩本尊。

據《每日星報》報導，印度1名孕婦17日產下1名擁有4手4腳的嬰孩。由於當地民眾相信孩子是神明轉世，才生有異相，聞訊紛紛蜂擁至醫院要親眼目睹嬰孩本尊。

這名嬰孩誕生於印度東部的薩達爾醫院(Sadar Hospital)。自17日來到這世界起，就吸引大批民眾前來要一睹神明真正風采，使得這孩子成為當地名人。村民像著魔般圍繞在他旁邊，並拿手機拍下孩子樣子。

Baby born with four arms and legs now local celeb as people flock to see infanthttps://t.co/46zPVMxSjx pic.twitter.com/JRkw9xi7t3 — Daily Star (@dailystar) January 18, 2022

照片中孩子躺在搖籃中，籃子鋪著橘底白點的床單，而整個搖籃則置於母親大腿上，母親則坐躺在醫院病床上。儘管網路上照片可見到孩子器官暴露，但仍不能確定其性別。

雖然村民相信這孩子是神明轉世，但醫生澄清這是因為妊娠併發症所導致。事實上，印度北部北方省先前也有1名女嬰因頭骨畸形，經手術矯正後鼻子分成兩部分，而以兩個鼻子知名。

相較於異常的外貌嚇壞當地孩童，但印度村民認為，女孩無疑是印度神明象頭神轉世。每逢節日，人們就會前來請求她的祝福，並獻上禮物與金錢。

不過，她的家人希望她能像一個正常的孩子過著童年生活。醫生建議，等小女孩長大一點再視情況進行手術。不過，由於費用高昂，目前家人正尋求外界的經濟援助。