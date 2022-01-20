人氣YouTube頻道「Pan Piano」由女鋼琴老師小P經營，她除了是鋼琴家外，時常分享Cosplay動漫人物彈琴的影片，不露面但展現火辣身材成為她的特色，擁有超過300萬粉絲；最近有網友發現小P除了露奶，常常大尺度開腿洩神秘領域，遊走在被禁止的邊緣格外誘惑，非常引人遐想。

女鋼琴老師小P在經營YouTube頻道「Pan Piano」後，雖然不露臉，但以高超琴技和火辣身材，成功累積百萬粉絲追蹤，每每有新影片都會湧入許多網友觀賞留言；過去多次引起《批踢踢實業坊》鄉民討論，19日又有人發文內行地指出，「似乎漸漸從奶片轉攻該邊片…那白嫩的大腿根部是通往天堂的passport，引發萬宅騷動」。

而從YouTube頻道「Pan Piano」影片列表看，發現近兩三個月來，鏡頭焦點幾乎放在腿部，甚至是直接張開腿露出該邊的畫面。(圖/ 摘自Pan Piano YouTube頻道)

網友的觀察立刻引起其他人共鳴，紛紛表示贊同，「四季皆有不同美景欣賞」、「春天腿、夏天奶、秋天腰、冬天該邊」、「300萬訂閱，台灣第一人」、「真的好猛」、「有這樣的老婆，真好」、「都知道宅宅最愛看的是什麼」、「她老公上輩子是不是拯救世界」、「不得不說她很懂大家想看的」、「若隱若現讓人更有幻想的空間」。

而從YouTube頻道「Pan Piano」影片列表看，發現近兩三個月來，鏡頭焦點幾乎放在腿部，甚至是直接張開腿露出該邊的畫面，還有穿著清涼細帶小褲，遊走在YouTube影片黃標的邊緣，若隱若現更是令觀眾充滿無限遐想，也讓粉絲更好奇之後小P會如何突破。