於公，是標準的席德進作品；於私，則是更多感情、更多元的席德進。繼《歷史就是我們自己──席德進》借展國美館及史博館典藏作品後，台灣好基金會池上穀倉藝術館再推出第二檔特展，由14位私人藏家與7位友人出借鮮少曝光的收藏。

在台東池上穀倉藝術館展出的《傳奇—席德進作品私藏展》，由策展人谷浩宇策畫，這一檔私藏展中最吸睛的莫過於席德進28歲的自畫像，曾掛在他新生南路信義路附近的住宅牆上，也是以此幅作品揭開序幕，表現他自歐洲返台沉澱後，對於人像與景物繪畫的探索，而他也在逝世前，指名將這張自畫像送給好友盧聲華。

此次私人收藏展，谷浩宇認為也是席德進的私人生活展，且有兩幅首度公開的女性肖像畫別具意義，一是為作家華嚴所繪製的〈女作家華嚴像〉，由華嚴所藏；另一幅為畫家林婉珍的肖像，神情若有所思，十分傳神，兩件作品均為首度公開展覽。

此次展出他的青年友人，如今已是各界執牛耳的藝術家如張照堂、阮義忠、謝春德、郭英聲、林柏樑，雄獅美術創辦人李賢文及文資專家李乾朗的珍藏，有謝春德所拍攝的席德進背影，柯錫杰所拍攝，刊登於雄獅美術雜誌封面的照片，也有他送給李賢文的書法「失敗本身是生命勇猛活過的證據」。

席德進逝世40周年之際，重新再看他的創作，回顧他的人生，正如他的老師林風眠所說：「藝術家是為全人類在精神的田野裡耕作的農民」，席德進正是從不停歇、始終耕耘的創作者。在谷浩宇看來，席德進的私人生活也正好跨越了台灣從50年代至70年代的時代切片，反應了藝術家與友人、社會發展的緊密脈動。