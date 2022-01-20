大學學測即將在21日起連續3天舉行，大考中心今(20)日表示，到今天下午3點半為止，確定居家隔離與自主健康管理考生共有14位，並將安排至隔離試場應試。另外，確診考生則不能應考，後續將透過大學招聯會擬定補救措施，由招生管道提供外加名額予以協助，如經查違規，最嚴重將取消考試資格。

大考中心表示，因應疫情，有關居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，比照110學年度學測及110學年度指考，規畫獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府等單位標準作業流程往返特定考(分)區，並依不同風險等級，安排不同的隔離試場供此類考生應考。

大考中心提到，111學年度學測各項防疫措施，除參照過往防疫作為，包含全面配戴口罩、量溫、不開放親友陪考、試場通風、考區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等作法之外，全體試務及監試人員皆施打2劑疫苗（因故未施打者，取得前 3日檢測陰性證明），多數考生至少施打1劑疫苗，並將增加分區學校外圍環境清消、增設隔離與防疫試場及備援分區學校等強化措施，希透過萬全的準備，協助近12萬名考生順利應試。

大考中心強調，確診考生不能應考，後續將透過大學招聯會擬定補救措施，由招生管道提供外加名額予以協助。

至於居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，大考中心指出，自考試日前21天起，每日皆與疾管署進行勾稽，且大考中心也與縣市政府衛政單位、集報單位師長保持密切聯繫。

大考中心呼籲，確診、被匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，應主動與大考中心聯絡，切勿私自外出應試；若有私自參加考試情事發生，經查證屬實，將提報大考中心考試委員會審議，最重為取消考試資格；並通知政府相關單位進行後續處理。