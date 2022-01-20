廖音喬作品《異站》。（高巿府文化局提供）

許英光、蔡珮玲、柯青每、廖音喬等4位金獎美術總監利用衛武營湖畔、林間的自然生態景觀，以場景融合地景、燈光展演結合美術陳設，藉由4段不同時光記憶，以全新策展手法，跨界2022台灣燈會在高雄，打造4個場景。

兩屆金鐘獎得主許英光近日以電視劇《斯卡羅》完美重現150年前台灣光景。燈會作品《映象寫真館》運用美術置景手法，以打狗港、200 年前舊時代及寫真館為主題，使遊客落入「奇幻時光機」 ，進入虛實交錯的奇幻寫真館中。

《星空》、《血觀音》、《夕霧花園》等金馬美術設計蔡珮玲，有感於疫情及虛擬元宇宙概念在短時間內大爆發，創做出《源．宇宙》，在地理上呼應衛武營前衛造型，打造出聯絡地球與太空，穿越時間流動的夢幻工具。

《刺蝟男孩》、《大債時代》、《他們在畢業前一天爆炸》金鐘美術柯青每，以衛武營地形變化，為燈會打造出作品《乘風光》，創建一座浮於湖面、飛帆飄逸的建物，想像趁風起時可以嬉水，湖面映射倒影搖曳，怡然自得。

《日曜日式散步者》、《未來的衝擊》美術設計廖音喬，作品《異站》，從旅人、在地人視角，以當代生活共同記憶的「公車站」，創造出具奇幻70年代復古未來感、蒸氣龐克燈光配色，呈現出未知的年代感和地域性。