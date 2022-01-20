寒假就快來臨，許多老師會出寒假作業給學生，讓學生在家也能學習，並且維持良好的生活作息，有爸爸拿到兒子的寒假作業，每日清單中有一個任務是「天天四電少於1」，由於句子太過簡化，讓人有看沒有懂，爸爸只好PO網求問，而有網友解答，原來是電視、電玩、手機、電腦每天使用時間合計不超過1小時，答案也讓大家傻眼覺得難度太高。

一名爸爸煩惱兒子的寒假作業「天天四電少於1」到底是什麼，引起網友討論。(圖／翻攝自 爆廢公社)

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社」貼出國小一年級兒子的寒假作業，每天要做的事情中有一項寫著「天天四電少於1」，整句話感覺並不完整，究竟「四電」是什麼？而又「少於1」的什麼？讓爸爸完全摸不著頭緒，相當無奈「請問這個是什麼意思⋯我想破頭都掰不出來」。

另一名網友貼出家中小孩的寒假作業，後方就有備註表示詳細意思。(圖／翻攝自 爆廢公社)

貼文引起網友討論，就有網友跳出來解惑，分享家中小孩的寒假作業，同樣寫著「天天四電少於1」但後方有備註補充說明，「電視、電玩、手機、電腦每天使用時間合計不超過1小時」。

大家看完「四電」真正涵意，認為這根本無法達成，「這張表格是什麼？不可能的任務8嗎」、「四電少於一怎麼可能」、「現代人的生活根本幾乎不可能，大人小孩都用3C」，於是許多網友建議，「別管那是什麼，反正全都打勾就是了」、「這不是都留到開學前一天再來統統打勾的嗎？」。