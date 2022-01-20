年底九合一投票時程已公布，國民黨嘉義縣長人選遲未出爐，現傳出地方看好國民黨不分區立委溫玉霞獨生女，嘉義縣婦女會理事長吳亮儀的爆發力，力推「美女刺客」迎戰尋求連任的翁章梁；突然被推上檯面，吳亮儀說至目前為止，沒有參選規畫，需要一點時間思考，並與家人討論。

31歲的吳亮儀目前擔任溫玉霞國會辦公室副主任，是美國紐約大學碩士，主修國際事務，也曾在僑委會服務，今突被傳是國民黨的刺客，吳亮儀自己也顯得意外，受訪時表示她從未想過要從政，會接下婦女會理事長，是黨籍立委翁重鈞提拔，現在只要有婦女會的活動就會南下嘉義，對地方政治生態因此有所了解。

吳亮儀透露，被點名可能是美女刺客後，還沒跟媽媽溫玉霞碰到面，不知道媽媽的想法，但她在此之前，沒有想過，更沒有規畫參選，需要時間思考、跟家人討論，不過也語帶保留地說「人生很難講」。

國民黨嘉義縣黨部代理主委蔡明顯說，吳亮儀本人從來沒有表達任何參選意願，但從學經歷各方面來看，是很適合的人選，不過家人的態度很重要，至今他從各方面都沒有接到吳亮儀參選的企圖和意願。

得知有藍營可能推派美女刺客，翁章梁強調，目前最重要工作就是認真把縣長工作做好，農工大縣還需要很多的強化，其他都是次要的，且離選舉還很久，大家不用過度緊張、討論。