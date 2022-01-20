美軍正加強關島防禦設施

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）周三說，空軍需要投入更多經費，以維護在太平洋的基地，以免受中國飛彈攻擊。

據《防務一號》（Defense One）網19日報導，肯達爾在華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）的線上活動中說，中方已注意到，包括前線空軍基地在內，美國顯然靠少數基地在執行軍事行動。

他指出，由於這些基地固定，很容易成為目標，而中方還打造了追打它們的資產，所以美國空軍必須加以因應。

新美國安全中心國防項目主任佩蒂薔（Stacie Pettyjohn）說，傳統上美國空軍領袖優先考慮的，都是採購新戰機，而不是如尖端反飛彈系統，或是分散和強化機庫，或甚至安裝簡單的棚罩，以隱藏飛機的數目和位置等基地防禦措施。

然而，肯達爾卻將保護美國空軍的前線基地列為7大優先要務之一。他說，美國空軍需要改變作法，別再把軍機集中，停在少數機庫未經強化的基地。

另一方面，佩蒂薔指出，中國軍火庫內有難以對付的長程飛彈，它們遠比冷戰時期蘇聯的飛彈精準，而中方打算在先制打擊時，就用來殲滅陸上和海上的美軍。她強調，五角大廈應該確保駐印太美軍能挺得過這打擊，並在攻擊下發揮戰力。

近年來，美國空軍不斷透過「敏捷戰鬥部署」（ACE），將部隊分散在更多基地。而美國駐太平洋空軍主要從分布在夏威夷、阿拉斯加、關島、日本和南韓的9個基地執行任務。但肯達爾認為，美軍需要更努力，設法利用眾多據點，結合欺敵戰術，為敵人製造一些模糊。