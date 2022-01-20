台中市農業局長蔡精強說，國產豬肉經合法屠宰場由屠檢獸醫師層層把關，民眾可安心消費國產生鮮豬肉或加工產品。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

春節年關近，台中市府農業局長蔡精強20日至台中魚市場與果菜批發市場，農業局副局長蔡勇勝及主任祕書陳柏宏分頭至豐原果菜、大安肉品批發市場視察，了解魚貨蔬果供銷，要求市場加強調配供應量，穩定市場價格。

蔡精強一早至台中魚市場視察，由台中魚市場董事長李煥湘陪同巡視市場交易情形，現場漁獲豐富，拍賣聲熱烈，買氣暢旺。

「過年魚貨行情受年節影響雖小幅上漲，在合理價格範圍內」，蔡精強表示，1月至今平均日交易量約54噸、平均價格每公斤151元，與去年春節平均價格相比小幅上漲，主因虱目魚、吳郭魚（台灣鯛）等養殖魚類因應飼料玉米等價格大輻提高，批發價格平均增加10至15元。

至於過年常用的白鯧魚，貨源尚屬充裕，1月平均價格每公斤約294元，價格較去年每公斤450元親民不少。

台中魚市場表示，年節前1月25至30日，員工將全體動員並派員指揮交通動線，進行全場拍賣設備檢修維護及增派檢修員駐場，讓過年前魚市場拍賣作業順暢無礙。

蔡精強視察市場供應馬不停蹄，再轉道台中果菜市場，與台中果菜市場運銷公司董事長莊乃慧巡視市場拍賣情形。

「食安問題及蔬果保鮮冷鏈一直是農業局相當重視的業務」，他強調，近來積極向中央爭取經費，輔導台中果菜運銷股份有限公司完成設置質譜儀快篩儀器；19日剛舉辦大型冷藏庫動土典禮，台中果菜批發市場拍賣出的農產品兼俱安全與保鮮，農業局將持續努力，讓市民買得放心、食得安心。

農業局指出，春節水果供應量每日平均約500噸，平均交易價格每公斤57元，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在275餘噸，平均交易價格每公斤落在20元。

過年期間除有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、蓮霧、雪梨也相當熱賣，今年因節氣及氣候影響，國產水果減產，平均價格較去年略高。

肉品市場也加強調配豬源，近日來大安肉品市場平均每日拍賣頭數1800餘頭，交易價格每公斤約76元，台中肉品市場已停止屠宰及拍賣業務，但在農業局提前規畫及各界共同協調努力下，台中市豬肉價格未受影響。

蔡精強說，國產豬肉經合法屠宰場由屠檢獸醫師層層把關，確保安全無虞，民眾可安心消費國產生鮮豬肉或加工產品，支持台中養豬農友。