台北W飯店宣布新任總經理為法國籍的哲仁廷(Bastien Giannetti)。哲仁廷自2009年加入W品牌，於卡達的杜哈W飯店擔任Crystal Lounge酒廊的負責人，以餐飲為飯店業的起始領域，善用過往主修觀光及飯店管理的背景知識，發揮其管理長才與創意思維，後在俄羅斯聖彼得堡W飯店、廣州W飯店、香港W飯店皆繳出亮眼的成績，也是台北W飯店首位擁有W品牌經驗的總經理。

哲仁廷過去於廣州W飯店任職餐飲總監時，曾創下餐飲每月平均收入逾新台幣4000萬，營收年增率30％的佳績；表現卓越且資歷豐富的他，更在2018年晉升香港W飯店總經理，帶領飯店創下逾新台幣23億元營收。

除了有效的掌握成本和超水準的服務品質，傳遞品牌價值並貫徹無畏的精神，持續創造全方位的W體驗，是其堅信維持競爭力的重要關鍵。如全球W飯店特有的熱門動向活動，即是品牌亮點之一，哲仁廷也在2019年於香港W飯店舉行大膽破格的變裝皇后派對，結合早午餐的風氣和LGBTQ議題，獲得熱烈回響。

面對瞬息萬變的觀光旅遊產業，哲仁廷強調，不論是新的國際飯店品牌加入市場、人才招募培訓、行銷策略整合或是營運成本的掌握，各式各樣的挑戰與變化都是激勵團隊不斷成長進步的正向動力，必須隨時保持彈性與適應力。喜歡求新求變、挑戰自我的他，也已做好充分的準備，勢必推出話題十足的品牌活動，帶領台北W飯店邁向嶄新的里程碑。

哲仁廷表示，早已耳聞台北是個極具魅力且多元化的城市，也期待能貢獻過去累積的經歷，與團隊激盪出新的火花，打造更多W獨一無二的住宿與餐飲體驗。他認為台灣整體人文環境的感受是自由奔放且舒適平衡，「工作之餘，與其去有名氣的觀光景點，更想去造訪台灣豐饒的自然環境，像是去東海岸潛水，有機會的話，希望能到山裡面親眼見證台灣黑熊的樣子。」喜愛上山下海的他，也期許能以自身的體驗為台北W飯店注入新活力，迎接未來的挑戰。