大陸國家統計局17日公布2021年大陸居民人均可支配收入為35128元（人民幣，下同，約台幣15萬），較2020年增長9.1％。其中，上海居民人均可支配收入最高，超越北京，達7.8萬，且數據顯示，城鄉居民收入相對差距持續縮小。

上海去年居民人均可支配收入達78027元，居大陸第一。北京則以75002元，緊隨其後。

除上述兩市外，排名第3至第8的浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東，去年居民人均可支配收入也高於大陸水平。

從增長幅度看，西部地區居民去年收入增幅更高。數據顯示，西部地區居民人均可支配收入較前一年增加9.4％，高於東部、中部和東北地區的0.3％、0.2％和1.4％，西部地區與其他地區居民收入相對差距進一步縮小。

此外，農村居民收入增長也快過城鎮居民。去年農村居民人均可支配收入18931元，實際增長9.7％；城鎮居民人均可支配收入47412元，實際增長7.1％。城鄉居民收入比值由前年的2.56縮小至2.50，城鄉居民收入相對差距繼續縮小。

按地區看，數據也普遍呈現農村居民收入增速更高，城鄉收入差距縮小的情況。以浙江為例，去年城鄉收入比1.94，較前年收窄0.02，相當於農村居民收入多增加約300元，城鄉收入比連續9年呈縮小趨勢，顯示共同富裕三大核心目標之一的縮小城鄉差距取得實質性成效。