忘拉手剎車貨櫃車滑行 駕駛「肉身擋車」遭夾擊痛苦倒地（取自臉書「記者爆料網」）

桃園市觀音區19日發生一起驚險事故，據了解，一名趙姓司機把貨櫃車臨提在路邊，卻疑似忘記拉手剎車，導致貨櫃車從斜坡向下滑行，而在快撞上前方貨櫃車之際，該司機竟異想天開，用「肉身擋車」，雖僅僅被夾1至2秒就脫困，但驚悚影片曝光在網路上引起網友熱烈討論。

警方指出，趙姓司機19日下午1時許，把貨櫃車停放在桃園市觀音區一處工廠旁，但疑似下車時忘記拉手煞車，企圖以肉身阻擋貨櫃車下滑，卻反被夾在2車中間，造成右手與肋骨骨折，頭部也有受傷。

透過監視器畫面可見，趙姓男駕駛發現貨櫃車向下滑行，僅剩一些距離就要撞上前方的貨櫃，便慌張地跑到兩車中間試圖阻止，不料，下秒畫面中趙男想使出「洪荒之力」未果，慘被夾在下滑的貨櫃車與前方貨櫃之間，雖然夾擊過程僅1至2秒，但滑行力道加上貨櫃車本身重量，讓駕駛掙脫後擋在地上，臉朝下看似相當痛苦。

其他網友看到影片紛紛嚇壞，留言「把自己當作北港6尺4作表演」、「要卡住輪子」、「他是不是想拼明年40個月年終」、「好在還活著，他下次不會了」、「結果呢？希望沒有什麼大礙，都是辛苦人，看得出來他當時的著急」、「人都在工作台了，直接把風管拆掉就煞住了，根本不用冒這個險」。