本土疫情案例增加，順應居家防疫趨勢，乾杯集團旗下「老乾杯」推出「饌玉和牛壽司膳」頂級箱盒系列，以奢華、多樣化口味打造適合過節慶祝的外賣餐點，從個人精緻獨享到多人派對分享，一應俱全，為過節美饌增添驚喜亮點，有望為集團每月帶動百萬營收，爭取防疫市場業績。

老乾杯「饌玉和牛壽司膳」箱盒系列以店內人氣名物「和牛壽司」搭配各式頂級食材，設計出「經典饌玉和牛壽司膳」、「豪華饌玉和牛壽司膳 – 海膽」與「豪華饌玉和牛壽司膳 – 魚子醬」3款口味選擇，豪華美饌以木盒盛裝、日式風呂敷包裹，不僅雅緻大方又顯貴氣，外送到府，勢必成為過節聚餐、派對菜色的驚喜亮點。

擁有9種滋味的「經典饌玉和牛壽司膳」適合1~2人享用，油花豐腴的日本A5和牛，抹上特製月見醬汁，炙燒至5分熟，覆蓋於香Q的北海道七星米壽司飯，分別佐上蒲燒鰻、干貝、酪梨、鱈場蟹、海膽、鮭魚、天使紅蝦、香煎鴨肝、鮭魚卵9款各式高級食材，再以芥末、紫蘇等點綴風味，每一口都是驚喜的豐富滋味。

不僅可吃到老乾杯人氣名物「五貫和牛壽司組合」美味，更特別以海膽、蒲燒鰻、酪梨、鮭魚卵開發出四款新口味，「海膽和牛壽司」品嚐和牛的入口即化與海膽的鮮甜滑順交織出絕妙口感；「蒲燒鰻和牛壽司」在柔嫩口感下享用鹹甜醬香的濃郁滋味；「酪梨和牛壽司」酪梨獨有的油潤柔滑更加襯托出和牛的脂香甘甜；以及搭配一顆顆Q彈爆出鹹香海味的「鮭魚卵和牛壽司」，都是外賣才吃得到的限定口味。