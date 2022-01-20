俄羅斯有世界最長的海岸線，只是都在北極海，在過去幾乎都被封凍住，因此也不受重視。然而北極海航線已愈來愈重要，特別是美國潛艦經常潛伏在北極海。於是俄羅斯正在開發一種可攜帶魚雷的水面機器人，能夠自主探測和消滅遠敵方潛艇。更具體的說，它是一種無人遙控式反潛軍艦。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯國防工業消息人士表示，現在有幾個設計公司正在開發一種主動式無人艇，具有水感下測器與自主判斷系統，可以搜索與追捕水下的可惜目標，比如敵方潛艇。在發現敵方潛艇後，這個無人潛艇還帶有魚雷，人工智慧系統將自行識別目標，並決定是否發射魚雷加以擊沉。

消息人士補充說，機器人魚雷艇能夠自主操作，也可由少量船員控制，或者從沿海控制站，以遙控的方式遠端操作。「主要的部署地點應該會在北極，因此船體還必須加固，可在破冰中航行。」

設想中的無人獵潛快艇，大約14公尺，採用柴油/電力為動力，可加速到 35節以上。在不加油的情況下，可自主航行3天。武裝至少有兩枚 533公釐魚雷。