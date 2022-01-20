台北W飯店宣布新任總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）上任，為首位擁有管理W品牌經驗的總經理。哲仁廷表示，期待能貢獻過去累積的經歷，與團隊激盪出新的火花，打造更多獨一無二的住宿與餐飲體驗，為台北W飯店注入新活力、迎接未來挑戰。

2011年開幕的台北W飯店為太子(2511)轉投資事業，由全資子公司時代國際飯店委託萬豪國際集團經營管理，設有405間客房、2間餐廳及3間酒吧。據太子財報揭露，受疫情邊境管制及三級警戒衝擊，時代國際飯店2021年前三季稅後虧損3.15億元、每股虧損約5.95元。

來自法國的哲仁廷深耕亞洲市場18年，足跡遍及越南、新加坡、印尼、泰國、俄國、香港、中國大陸等地。2009年加入W品牌，於卡達的杜哈W飯店擔任Crystal Lounge酒廊的負責人，後轉赴俄羅斯聖彼得堡、廣州、香港等地的W飯店，皆繳出亮眼成績。

哲仁廷以餐飲做為在飯店業的起步領域，善用過往主修觀光及飯店管理的背景知識，發揮管理長才與創意思維，於廣州W飯店任職餐飲總監時，曾創下餐飲平均月營收逾4千萬元、年增達30％佳績。

由於表現卓越且資歷豐富，哲仁廷2018年晉升香港W飯店總經理，帶領飯店創下逾23億營收紀錄。除了有效的掌握成本和超水準的服務品質外，傳遞品牌價值並貫徹無畏的精神，持續創造全方位的W體驗，是哲仁廷堅信能維持競爭力的重要關鍵。

面對瞬息萬變的觀光旅遊產業，哲仁廷強調，不論是新的國際飯店品牌加入市場、人才招募培訓、行銷策略整合或營運成本掌握，各式各樣的挑戰與變化都是激勵團隊不斷成長進步的正向動力，必須隨時保持彈性與適應力。

哲仁廷表示，早已耳聞台北是極具魅力且多元化的城市，對此已做好充分準備，期待能貢獻過去累積經歷，與飯店團隊激盪出新的火花，如推出話題十足的品牌活動，打造更多W獨一無二的住宿與餐飲體驗，帶領台北W飯店邁向嶄新里程碑。

提及對台灣印象，哲仁廷認為整體人文環境是自由奔放且舒適平衡，認為工作之餘與其去有名氣的觀光景點，更想去透過造訪台灣豐饒的自然環境，如前往東海岸潛水、或有機會能到山裡親眼見證台灣黑熊，期許能以自身體驗為台北W飯店注入新活力。