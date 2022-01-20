隨著中鋼先前調降2月內銷盤價，中鴻(2014)今(20)日開出今(2022年)年2月盤價同步開低，內銷部分，熱軋調降每公噸500元、冷軋調降700元、鍍鋅調降500元；外銷部分依產品及地區別為持平至調降10美元，實際報價視當地市場行情而定。

考量國內Omicron新型變種病毒擴散影響，為顧及業者庫存去化與營運壓力，並協助客戶提升接單動能，中鴻宣布調降內外銷盤價，但與母公司中鋼看法一致，看好農曆年後鋼市復甦，今年鋼市需求將持續成長。

中鴻表示，原料行情因受巴西暴雨及澳洲颶風季影響，鐵礦及煤碳仍處高檔，然由於國際塞港影響供應鏈問題猶存，加上新台幣強勁走升或不利下游出口，考量國內Omicron新型變種病毒擴散影響，為顧及業者庫存去化與營運壓力，並協助客戶提升接單動能，故本次盤價順勢適度調降。

中鴻指出，中國大陸指標鋼廠寶武鋼、鞍本鋼1~2月盤價連續以平盤開出，顯示鋼市已呈穩健運行，在官方碳中和目標下，去(2021年)年粗鋼累計產量為10.33億噸，年減降3%，為自2016年以來首次下降，預期未來鋼鐵供給將持續縮減。目前各省市採取「就地過年」政策，將有望加速節後復工進程，且重點鋼企及社會庫存水位偏低，加上貨幣寬鬆基調不變，皆有助於農曆年後的鋼市復甦。

中鋼先行開出2月內銷盤價續跌，鋼品平均調降1.62%；中鋼仍看好農曆年後需求出籠，鋼市有望「回穩求升」。

中鋼上周開出2月內銷盤價，鋼品平均調降1.62%。中鋼考量下游用鋼業者以加工外銷為主，海運塞港未解，庫存回堵產銷營運，加上新台幣走強不利出口，決議2月內銷月盤全產品平均調降1.62%。其中，冷軋鋼捲（一般料）每噸調降700元；熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）等每噸調降500元。