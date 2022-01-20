撐過這週，就準備迎接9天春節連假，全家便利商店陪伴消費者不憂鬱度過補班日，特別於今日推出曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味，療癒感十足，搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸。

另網紅古娃娃再度推出新品「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，口感香甜濃郁，「全家」獨家販售；想要來杯濃咖啡趕走補班瞌睡蟲，絕對不要錯過補班日一日限定的Let’s Café特濃系列第二杯11元的優惠活動。

全家表示，冬季正是草莓盛產的時節，酸甜香氣是經典不敗的人氣食材，堪稱全台最大霜淇淋連鎖販賣通路的全家便利商店，1月20日將網友票選最愛霜淇淋口味前三名的「重乳草莓霜淇淋」強勢回歸，使用當季鮮甜草莓入料結合濃郁乳酪，呈現甜而不膩的好滋味，再搭配限量紅色餅皮，少女的配色讓整體視覺吸睛且討喜，售價39元，1月20日到1月22「全家」會員APP推出霜淇淋3日快閃優惠2支59元。

深受消費者喜愛的「全家」霜淇淋，規劃全新品牌名與識別，品牌名「Fami!ce」語言統一且全年齡皆識別的英文單字更易記憶，新識別加入商品特色以簡約的甜筒圓型搭配顏色鮮明的藍黃，象徵霜淇淋活潑的品牌個性。顛倒的i字意象驚嘆號，傳達「全家」時時刻刻和Fami!ce一起創造消費者的美好時刻！為歡慶全新品牌形象登場，即日起，凡購買一支霜淇淋，即贈送Fami!ce便條紙一本，數量有限送完為止，「全家」霜淇淋粉要手刀搶。