「太魯閣的眼淚」發言人王薇君今（20）日預告，花蓮地方法院將於明日早上9：30開庭，審理太魯閣事故中唯一被起訴的台鐵員工潘堂益犯行。她並表示家屬們也期盼能透過這次開庭，更清楚地還原相關經過，公正嚴明地追究被告等人的責任。

王薇君表示，被告潘堂益是台鐵花蓮工務段指派負責本案工程的現場負責人，也是刑案中目前唯一被起訴的台鐵員工。另外這次開庭，法院將傳喚證人高志民、提證人李義祥交互詰問。證人高志民是當時李義祥的員工之一，他之前受偵訊時曾表示，他在4月1日早上收工時，聽到被告潘堂益告訴李義祥「你們要做就做，我當作沒有看到」，似指被告潘堂益同意李義祥在連假期間施工。

王薇君說，台鐵原本已經有發行車電報，禁止施工單位於連假期間施工，避免在乘客、列車眾多的時候發生任何事故。「如果高志民所言為真，代表被告潘堂益身為台鐵指派的負責人，卻放任甚至允許李義祥在4月2日當天前往現場偷施工。」

王薇君說，明天的開庭，檢察官、被告潘堂益的辯護人將依序詰問證人高志民、李義祥。家屬們也期盼能透過這次開庭，更清楚地還原相關經過，公正嚴明地追究被告等人的責任。