王力宏與李靚蕾離婚引爆「蕾神之錘」風波後，踢爆風潮大漲，如今網紅青青被網紅「小商人」爆料被包養且已婚，但遭青青駁斥，反倒說小商人沒證據就抹黑，小商人不甘示弱重錘以對，雙方大戰三日不休，網紅廣告小妹將整起事件看在眼裡，不禁做出結論：「不要惹小商人，可怕指數99」。

先前捲入YouTuber放火「仙人跳疑雲」的網紅青青，事後拋開一身腥，年僅21歲的她不僅已買房買車，還擔任咖啡店品牌執行長，被看作「人生勝利組」，卻遭網路紅人「小商人」在「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書粉專大爆料，指她的成功是由於背後有2個金主，且她跟其中一人已在去年5月20日登記結婚，還說青青與金主們做了壞勾當，「除了博弈、洗錢、開養生館spa以外，青青會出來拋頭露面，就是在做吸金詐騙」，更說握有青青與金主結婚的戶政資料。

對於小商人的砲火，青青發4點聲明，強調自己有買房，但沒被包養、沒結婚，更沒有所謂好姊妹的前男友爆料，同時秀出身分證配偶欄，一片空白自清，但卻惹來小商人重錘，表示目前已找到25名受害者整理相關資料準備應戰，呼籲更多詐騙受害者「趕緊一起上車」，並提醒網友們別被轉移話題，「吸金、龐式騙局、直播詐騙這種才是主角，這些人是欠處理。各位受害者，拎北幫定你們了，花我那麼多時間，都到這種地步了，花再多錢我絕對陪你們玩到底」，讓許多網友直呼精彩，「華燈初上第三季之前，我就追這部了！」

隨後網紅「廣告小妹」也在臉書發文，表示2022年走到現在，自己學會了幾件事，包含雷丘非自創角色，而是一個真的人類兼律師，以及從「蕾宏大戰」及Keanna(KT)事件體悟到「不要惹前妻和前夫，請參考蕾神和阿扣」，奉勸別離婚就不會產生前妻與前夫，最終極就是不要結婚就一定不會產生這種關係，當然也提到青青與小商人之間的猛烈纏鬥，廣告小妹驚呼：「不要惹小商人，可怕指數99」。