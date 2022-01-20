德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）今日發表業界最高頻寬的高輸入阻抗（Hi-Z）緩衝放大器，可支援最高達3 GHz的頻率頻寬。BUF802具有較高的頻寬和高轉換速率，因此可提高訊號傳輸速率，並大幅減少輸入安定時間（Settling time）。

運用前述更快的傳輸速率，設計工程師就能在示波器、主動探測器與高頻率資料採集系統等測試和量測應用中，更準確地量測較高頻率的訊號。

BUF802可達到的頻寬，過去只有在使用特定應用積體電路（ASIC）時才能實現，然而特定應用積體電路會導致系統設計時間、複雜度和成本的增加。透過省去ASIC，使用TI緩衝器的設計人員不但可縮短上市時間，更能以一小部分的成本實現寬動態範圍。

過去ASIC架構設計實作的替代品項需要數十個離散式零組件，例如場效應電晶體（FET）、防護二極體及電晶體等。這類以離散式FET輸入放大器為基礎的實作形式，會增加設計的物料清單（BOM）成本和系統複雜度，且無法提供與ASIC相同的頻寬，導致資料採集應用訊號的傳輸處理速率受限。

BUF802整合了離散式零組件的功能，可為以ASIC或FET輸入放大器為基礎的實作形式，提供單晶片的替代方案，同時相較於FET輸入放大器可提供大10倍的頻寬，其性能不亞於客製ASIC。

靈活的BUF802是業界首款可針對多種頻寬和訊號擺幅需求進行靜態電流調整的緩衝器，包含在1-V峰間值（VPP）時可從100 MHz調整至3 GHz，且最高可在2 VPP時達2 GHz。這種廣泛的頻寬和訊號擺幅調整範圍，讓設計工程師可在多個資料採集應用中輕鬆擴充其前端設計，且減少系統成本與重複設計次數。