藍牙低功耗音訊經過長達二十多年的技術研發，不僅能夠提升藍牙音訊性能，還可以為助聽器應用提供強大支持，並新增音訊分享功能，拓展無線音訊傳輸應用新藍海。藍牙技術聯盟本月正式發布《藍牙低功耗音訊指南》叢書，深入剖析了低功耗音訊規格，以及如何基於該技術開發創新應用，面向無線音訊傳輸的高漲需求。

《藍牙低功耗音訊指南》作者Nick Hunn即藍牙技術聯盟助聽器開發團隊主席與通用音訊開發團隊副主席，於書中說明透過推動藍牙低功耗音訊技術革新，將能打造更多無線音訊裝置，更可為技術人員提供指引，孵化開發動能。

藍牙技術聯盟亞太暨中國市場總監李佳蓉表示：「隨著低功耗音訊規格底定，將加速無線音訊傳輸創新開發，並推升如助聽器、藍牙耳機等應用需求。根據《2021年藍牙市場趨勢報告》預測，至2025年的出貨量將成長1.5倍，進一步強化藍牙生態系統。」

20多年來，在超過36000家企業會員社群的支持下，藍牙技術得以滿足持續成長的無線創新需求。《藍牙低功耗音訊指南》將聚焦分享低功耗音訊規格更新、支援之解決方案領域，以及產業應用案例。

藍牙低功耗音訊的開發已逐漸發展成為藍牙技術聯盟有史以來最大規模的開發項目。自2013年相關概念被提出後，演變至今全新的藍牙低功耗音訊架構，經歷過長達8年的發展，以及兩次對於核新規範的重大更新。

如今技術開發人員可以透過多達23種不同的文件配置和服務規範，開發出更多具備高音訊質量、新拓撲結構、甚至更低功耗的應用。這次更引入了廣播音訊技術，大幅拓展無線音訊傳輸應用新藍海。

目前全球聽力受損者人口已接近5億，產業正迫切尋找能夠同時滿足高音訊質量、穩定連線品質、高電池續航力的無線通訊技術。而基於藍牙低功耗音訊技術開發出的藍牙音訊分享功能，正能提升整體音訊體驗，成為兼具現代化、高品質、低成本等優勢的輔助聽力系統（ALS），為聽力受損者建立更密切的連結。