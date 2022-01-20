林務局巡山人員發現，台南市左鎮區一處偏遠山區坡地，近日遭人傾倒大量不明廢棄物，通報保7總隊與台南市環保局，警方20日凌晨零時許當場逮獲正要傾倒廢棄物的李姓嫌犯，估計超過40車次達50噸，除依照廢清法裁罰外，並移送台南地檢署偵辦。

年關將至，民眾大掃除之餘，也會請人拆除舊裝潢，保七總隊與台南市環保局接獲林務局林管處玉井工作站通報，近日在左鎮區光和教會附近一處山坡地，驚見大量裝潢廢棄物，警方派員埋伏守株待兔，20日凌晨果然逮獲57歲李嫌趁著半夜，開著小貨車來偷倒垃圾。

警方調查，落網的李嫌為貨車司機，平時與53歲的許姓嫌犯合組裝潢拆除業，在台南、高雄一帶為業，適逢年關期間，許多民眾需要除舊布新，兩人接獲不少拆除工作，原本拆除的裝潢需找清除業者處理，兩人卻為了省下清除費，自己找地方丟棄。

李男坦承已在左鎮偏遠的產業道路傾倒多次，皆無人發現，以為是很安全的偷倒地點，他20日趁著半夜載著1.5噸拆除廢棄物再來偷倒，沒想到會有栽跟頭的一天。

台南市環保局指表示，李男及許姓同夥至少已在左鎮違法傾倒40車次，估計數量達50噸，破壞環境令人不齒。

台南市環保局說明，李嫌因隨車未持有事業廢棄物隨車證明文件，違反廢棄物清理法第9條，最高可處罰30萬元罰鍰。另外違反廢清法36條「有棄置與汙染環境行為」，可罰6000元至300萬元。多次犯案、惡性不改的慣犯，將依照廢清法46條「未取得取可傾倒廢棄物」改列刑法，面臨1年至5年有期徒刑，並得科最高1500萬元罰金。

台南市環保局強調已在轄區數個常遭棄置廢棄物的熱區設置監視器，李嫌已依照廢清法移送台南地檢署，環保局正清查當地屬於林地、農地或遊憩用地，若屬農地，裁罰金額可漲10倍。