高雄港34號碼頭採檢站進駐。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增13例本土個案，當中有3人是高雄一家三口，調查發現其中案18156在高雄港工作，高雄榮民總醫院立即於20日下午1點30分進駐高雄港34號碼頭設置快篩站進行擴大PCR篩檢。

國內疫情升溫，為高雄一家3口因4歲男童(案18155)就醫採檢才被揪出來，因此父(案18156)、母(案18157)兩人採檢也都陽性。這名父親在高雄港工作，高雄市衛生局公布足跡10日8時56分至19時41分於高雄港43號碼頭麥拉倫船、10至19日14時30分到13時15分至高雄港32號碼頭新光輪船，也匡列相關人員進行必要採檢，並由高雄榮民總醫院20日下午1點30分進駐高雄港34號碼頭，設置快篩站進行擴大PCR篩檢作業，目前進行相關疫調及足跡調查。

港務公司表示，港區作業均依港埠防疫作業指引，平時港務公司針對所屬範圍進行定期清消作業，要求從業人員不得與具風險船舶之船員接觸。如有登船作業需求者，應依航港局訂定之登船作業規定限定業別，並依作業特性穿戴相關防護裝備。航港局及港務公司均不定期派員現場稽查。