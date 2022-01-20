微影設備大廠艾司摩爾(ASML)公布最新一季財報，2021年第四季淨銷售額50億歐元，毛利率54.2%，淨利潤18億歐元，整年度營收達186億歐元，其中，63億歐元來自43台極紫外光(EUV)微影設備。對此，ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）指出，對大陸市場出口設備仍未獲得荷蘭政府許可。

綜合外沒報導，溫彼得周三(19日)指出，公司至今仍未獲得出口任何先進曝光機運輸至大陸的許可，並認為大陸可以試圖打造該類設備，但他指出大陸很難擁有獨立製造先進曝光機的技術，因為ASML也是努力不懈的創新下，透過各種供應商取得零組件，而且這些廠商全部位在海外、而非大陸。

分析師認為，若無法取得ASML的半導體生產設備，大陸晶圓代工廠無法製造出先進晶片，至少大陸還得花10年時間才有辦法製造可以符合這些廠商需求的機台。從財報顯示，ASML在2021年有22億美元或是占整體16%的銷售額來自大陸市場，按照地區來算，大陸是ASML第三大市場。

至於ASML於2022年第一季財測，預估落在33億歐元至35億歐元，毛利率約49%，低於市場預期，原因是該公司改變營收算法，將略過工廠測試、加速出貨流程，並在客戶端進行最終測試與正式驗收，設備營收將在客戶正式採用前才會納入，這導致有20億歐元將無法在2022年第一季納入營收，但也有助於客戶更早啟動產能。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際2018年跟ASML訂購EUV機台， 2019年遭到川普政府出手阻撓，導致中芯國際無法取得至關先進製程發展的EUV機台。當時ASML回應，是為了遵守《瓦聖納協議》，須等待荷蘭政府審核出口許可，才能出貨中芯國際，但中芯國際眼看取得EUV機台恐怕無果，2021年與ASML簽訂一筆12億美元(約331億元新台幣)的深紫外光(DUV)微影設備，原本期限到去年底，但如今也不見下文，直至中芯資深副總裁彭進日前透露，受美國禁令影響，讓半導體生產設備出口審批周期延長及設備交期本身也延長的影響，中芯擴產的進度依然沒有滿足客戶的產能需求。中芯目前的產能優先供應大陸客戶所需的汽車電源管理晶片 (PMIC) 和微控制器 (MCU)。

ASML全球副總裁、中國區總裁沈波去年指出表示，該公司對大陸出口曝光機維持開放態度，並在合乎法律框架下全力支持，除了EUV機台，其他產品都可以向大陸客戶出貨，ASML近年出貨到大陸市場占全球銷量3成，目前在大陸裝機量接近1,000台。

雖然北京當局近年砸入超過23億美元發展大陸半導體產業，但最終提升的產能趨近於零，僅剩下中芯國際、華虹半導體等廠商苦撐。市調機構IDC直言，受限於美國禁令，大陸半導體產業至少落後競爭對手3、4 代，先前資料指出，目前大陸晶片自給率僅有17%，距離目標有著巨大落差。

IDC科技、半導體研究主管Mario Morales接受CNBC節目《Squawk Box Asia》採訪指稱，目前16奈米以下製程節點生產基地落在台灣、南韓，英特爾也擔負一些，北京當局一直試圖建立在科技產業的影響力，例如發展半導體與AI，但隨著美中科技戰不見止息跡象，將華為、中芯國際等陸廠列入實體清單，來遏止大陸在科技產業的布局。

美國政府還限制了應用材料、科臨研發等半導體生產設備商，要求取得許可證後才能出貨，但實際上幾乎陷入停擺，就算大陸在二手市場取得設備，甚至透過本土半導體生產設備商供應，都很難符合中芯國際擴產的龐大需求，甚至是規格標準。