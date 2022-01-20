信義鄉草坪頭，李花也盛開了。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉櫻花季，20日在草坪頭揭開序幕，信義鄉長全志堅表示，今年櫻花提早開花，而且花況更勝往年，預估農曆春節時全面大爆發，歡迎大家到信義鄉賞花、品茗，順道前往東埔溫泉、探訪神木及七彩吊橋，同時採購優質農特產品。

信義鄉櫻花季由竹筒禮炮揭開序幕，並安排ALISA樂團、隆華國小太鼓、桐林國小小提琴演奏及桐林社區樂舞迎春風等表演；草坪頭茶藝師與隆華國小茶藝師，在現場擺設茶席迎賓。包括縣府原住民族行政局長史強、縣議員全文才等人都共襄盛舉。

信義鄉草坪頭櫻花季登場，今年櫻花提早盛開，花況更勝去年。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

位於玉山下的草坪頭觀光休閒農園，種植4000多棵櫻花樹，與青翠的茶園相映，可以體驗農村悠閒的生活，欣賞櫻花、李花與桃花爭豔。

全志堅表示，今年山櫻、枝垂櫻及河津櫻提前開花，後續還有吉野櫻及八重櫻接力綻放，預估農曆春節假期時全面盛開，花期可延續到2月底；遊客賞櫻花之餘，可以到附近的神木村探訪巨樟神木，赴東埔溫泉泡湯。

望鄉部落小徑有傳統布農故事，及族人生活的圖騰，部落還有誠實商店，可以採購最新鮮的彩椒、高麗菜、牛番茄等；回程到信義鄉農會梅子夢工廠，採購梅子等農特產品及伴手禮。

全志堅表示，為改善賞櫻期間的交通壅塞問題，甲乙類大型車輛一律停放於愛玉橋旁臨時免費停車場，小型車直接開入園區停車場（由地主收取100元停車費），禁止臨時路邊停車。

草坪頭櫻花季從1月21日至3月6日止，售票時間每日上午8點到下午4點，清潔維護費一般民眾每人60元。