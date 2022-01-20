農曆春節將至，台中市10家企業聯合捐贈100萬元，購買9天份年菜，贈送400名獨居長輩和身障者。台中市社會局長彭懷真20日與市議員李中、甘霖基金會執行長林錦雪等人，前往居住於東、西區的獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，表達關懷慰問。

社會局指出，受贈的劉女士和兒子同住，仰賴社福補助生活，母子相依為命，老老照顧，僅能簡單加熱餐食，社會局協助連結甘霖基金會提供送餐服務，母子不但得以溫飽而且營養均衡。

今日獲贈年菜，劉媽媽感謝又感動，她說，平常吃得簡單營養，過年也有滿桌豐富的年菜，真的有過節的氣氛。

李中表示，感謝櫻花建設總經理陳世英、里歐實業總經理謝麟兒、萬群地產總經理謝坤成、時詣廣告總經理朱昌碩、世界鴻廣告董事長林傳傑、吳六合建築師事務所負責人吳六合、嘉磐建設董事長魏嘉銘、總太集團主席吳錫坤、鴻邑建設董事長唐廷照及磐鈺建設董事長張大方，共10家善心企業捐贈100萬元關懷弱勢民眾，今年除捐贈年菜，剩餘的善款還會擴大照顧經濟弱勢的獨居長者，為社會注入一股暖流。

彭懷真說，社會局在年前探訪慰問受助家庭，了解民眾需求，送上關心與協助；春節期間市府服務不打烊，民眾可透過「1999台中市民一碼通專線」，立即獲得協助。

市府打造銀髮友善環境，老人健保補助每人每月最高826元；持敬老愛心卡搭乘計程車單趟補助85元，不僅如此，持敬老愛心卡搭乘市區公車免綁卡，可直接享有雙十公車優惠，持卡搭台中捷運則可全額折抵票價。