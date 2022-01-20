搶國旅商機，關西六福莊推出「2022大地探索之旅 住房專案」，以大自然為主題，3人體驗價10500元起+10%，除含下榻剛果藍天客房一晚、六福村主題遊樂園兩日入園手環、早餐外，於周日至周四間入住，還有全館抵用券3張、「犀噗盆栽手作體驗」1份，認識蚯蚓怎麼製造出肥沃的營養土。若於週五或周六入住，則可享「生葉移染體驗」或「淺山蜂農體驗」(3人次)二選一，無論是發揮創意用天然植物在染布創作，抑或體驗一日蜂農親手作蜂蜜，都能讓大小朋友遠離都市喧囂， 獲得大自然滿滿的療癒能量。

關西六福莊另加碼早鳥優惠，於指定日(2/18、2/19、2/25、2/26、3/4)入住，享免費升等肯亞藍天樓中樓，還可享由植物染藝術家曾秀寶老師、祖傳三代蜜蜂先生王長添老師帶領的限量手作課程。

「2022大地探索之旅 住房專案」為關西六福莊全新企劃，民眾除可入住亞洲最佳生態度假旅館，與來自世界各地的草食性動物們當鄰居，還能連續兩天暢玩六福村主題遊樂園，再結合當地豐富的淺山生態資源，特別規劃「犀噗盆栽手作體驗」、「生葉移染體驗」、「淺山蜂農體驗」3種不同課程，讓住客在專家的帶領下，領略大自然的奧妙。

於周日至周四間入住的民眾，可搶先體驗新推出的犀噗盆栽手作課程，從認識蚯蚓如何將犀牛乾糞便、落葉、木屑、生廚餘混合而成的腐植土分解成蚯蚓糞土，接著再將培養土與植物移植至彩繪盆栽內，親手完成最特別的生態盆栽。而週五、週六入住的民眾，則可於隔日選擇體驗生葉移染或淺山蜂農課程，前者透過專業課程，了解Eco-Printing 植物移印染技術，運用樹葉、花草等平常隨處可得的植物，親子一同創意製作獨一無二的染布，後者則是前進淺山農場，換上防蜂裝體驗一日蜂農，學習採蜜的專業知識，近距離觀察蜜蜂的家，最後再親手採集蜂蜜帶回家品嚐。