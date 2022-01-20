歐股周四早盤走低。礦業股上漲，和企業第四季獲利樂觀表現，被通膨和升息的擔憂壓得喘不口氣。市場對加息的擔憂仍持續存在。

周四泛歐Stoxx 600指數早市升0.85點或0.18%，為480.05點。歐股在上個交易日因為企業正面獲利資料而上漲。

中國在周四加大貨幣寬鬆力道，人民銀行意外地下調1年期貸款利率，並且下調抵押貸款參考利率，為近兩年來首見。

受中國影響較多的礦商上漲0.6%，領漲基準指數。醫療股跌0.7%，利率敏感的科技股跌0.5%。

Deliveroo上漲3.7%。該食品配送公司第四季訂單年增36%，讓該公司去年訂單增加70%，來到財測區間的頂端。

金屬切削工具和礦用齒輪製造商Sandvik的季度獲利略高於分析師預期，並且指出需求強勁，其股價上漲1.3%。

聯合利華(Unilever)在放棄收購葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)的消費性保健業務的計畫後，上漲1.6%。該公司表示，不會提高其500億英鎊(約680億美元)的收購價，而葛蘭素史克此前曾拒絕了這一報價。