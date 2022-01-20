儘管大立光(3008)法說會釋出客戶對高階手機銷售缺乏信心，不過消費者對於智慧型手機拍照品質需求愈來愈高，加上車載鏡頭、AR/VR等新興應用興起，光電科技工業協進會預期，今年臺灣精密光學產業應可以擺脫去年負成長陰霾，重返成長。

隨著消費者對於智慧型手機拍照品質需求愈來愈高，及飛時測距(Time of Flight; TOF)裝置導入手機，手機鏡頭數量及感測器晶片畫素均有增加的趨勢，且電動車及自駕車發展趨勢增加，愈來愈多感測器會裝置在車上，進而推動光學鏡頭及影像感測器市場及產值成長，2021年度臺灣影像感測器產值為170億元，較2020年產值159億元，年成長率為6.8%

由於大陸的光學鏡頭廠也逐步崛起並開始打入蘋果供應鏈，臺灣廠商的市佔率就逐步被侵蝕；雖然蘋果等廠商陸續推出新機及專利戰等因素湊效，讓臺灣精密光學廠商的2021年第4季業績有所成長，但與2020年相比仍呈現衰退狀況；2021年臺灣精密光學產值為 906億元，相較2020年產值946億元相比，年成長率為-3.7%。

展望2022年，由於電動車及自駕車已是汽車產業主流趨勢，包括英特爾、輝達、高通等晶片大廠均推出新一代車用電子平台，車用 CMOS 影像感測器（CIS）需求飆升，讓臺灣影像感測器產業後勢看漲；至於精密光學產業亦因元宇宙所需的AR/VR眼鏡、車用鏡頭及工廠自動化等需求加持，產業應可以止跌回升。