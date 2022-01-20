聯邦銀行行員遭客戶臨櫃脫口罩開戶時傳染，造成13名行員染疫，金管會加速研擬防疫開戶方案。金管會銀行局副局長童政彰20日指出，民眾臨櫃開戶、匯款做身分驗證，實務上還是必須要脫口罩，但銀行公會已研擬強化臨櫃防疫六大措施，針對不可避免的「脫口罩」時點有三招：設隔板、不可交談、全面消毒，並已發函給各大銀行加強防疫。

童政彰表示，聯邦銀行行員染疫事件金管會相當重視，已要求國銀重新檢視分行防疫作為的強化精進措施。由於臨櫃開戶、匯款都不可避免要做身份驗證，實務上還是要脫口罩，銀行公會已在1月14日時發函給會員，針對強化櫃檯防疫措施提出六大重點原則。

一、鼓勵客戶使用線上服務；二、臨櫃開戶KYC部分：可設置隔板(如堡壘式防護)，環境空間有效隔離、客戶全程戴口罩，開戶留存影響脫口罩時勿交談、客戶離開時全面消毒，並委婉向客戶說明。

三、提供行員充足防疫物資；四、依分行所在區域風險，提供不同程度的防護措施(如機場鈔券先消毒再驗鈔) ；五、減少非必要外收服務。

六、分行環境：落實民眾進入營業場所之防疫作為(戴口罩、量體溫、實聯制)、提供客戶酒精清消、體溫監測、櫃台放置隔板、加強清消、全面加強消毒(取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等)、安全社交距離。