2021年資本市場百年一遇的榮景，讓金融業差一點就賺到1兆元。金管會20日公布，壽險業2021年投資收益高達1兆2755億元，全年稅前獲利3885億元，為金融業最賺，證券商亦因台股價量齊揚，稅前大賺近1196億元，另外廣義銀行業因淨利息收入增加，全年稅前獲利逾3856億元，合計金融三業去年稅前大賺近9366億元，創史上新高紀錄，年成長38.7％。

去年是金融業稅前獲利首次突破9千億元大關，2021年稅前獲利6753億元，已是當時歷史新高，去年一口氣再多賺逾2610億元，再登新高峰，若不是年底銀行增提準備、打呆，壽險增提外匯準備金，及新台幣去年獨強等因素，全年極可能可破兆元。

保險業投資部位大，在資本市場多頭行情下，壽險業2021年投資淨收益比前一年增加2110億元，全年稅前獲利雖未達4千億元，但也是壽險業成立近60年的新高，產險業稅前獲利226億元，亦是新高，合計保險業去年稅前獲利4088億元，首次拿下金融三業獲利王。

過去每年都是拿下金融三業獲利王的銀行業，2021年表現亦不錯，本國銀行稅前獲利近3370億元，年成長亦有7.8％，但外銀在台分行因為匯兌因素、及部分外銀因裁罰案業務受限，全年稅前獲利僅109.8億元，衰退54％，影響最大，只餘如陸銀在台分行、信合社、票券金融及儲匯，去年稅前獲利都在27.5~153.2億元之間，都較2020年成長6.5~22％。

整體廣義銀行稅前獲利3856億元，年成長4％，僅次於2019年的4071億元，創史上獲利次高。

證券商去年稅前獲利1195.97億元，年成長83％，獲利創新高；投信業亦因管理資產成長，去年稅前獲利158.13億元，年成長近44％；唯一就是期貨商，因為去年銀行存款利率下降，其交易保證金存放銀行的利息收入下降，全年稅前獲利僅44.77億元，衰退10.64％，是證券三業中唯一未能成長者。