美股殺聲隆隆，台股開低後在平盤上下震盪收黑，外資續賣超並匯出資金，但出口商年終拋匯需求出籠，提供新台幣支撐，終場收在27.636元兌1美元，升值1.5分，終結連二個交易日收低，台北外匯紀公司成交量11.54億美元。

外匯交易員表示，美股續反應聯準會（Fed)加速且擴大升息利空，四大指數重摔，主要股市各自表述、漲跌互見，台股位在高檔震盪，最後收小跌9點至18218點，外資則仍賣超55億元並匯出資金，新台幣因出口商拋匯逆勢走升，但外資及投信、壽險買匯使得盤中轉貶，午後出口商拋匯力道加大，二方力道拉鋸下終場收高。

外匯交易員認為，Omicron疫情惡化，且通膨未見緩和，Fed升息利空延續，加上地緣政治風險，金融市場相對震盪，股市應是維持回檔整理格局，但農曆年封關在即，Fed今年首次利率會議結論，將在27日出爐，不管是好是壞，反正等過完年再說，因此新台幣短線預料仍以區間整理格局居多。