金田餐飲旗下品牌「曼谷新泰式料理Lady nara」，繼去年12月首度插旗中台灣後，2022年又插旗進駐「全台百貨坪效王」遠東SOGO百貨台北忠孝館12樓開出第六間連鎖門市，並於1月22日開幕。

「Lady nara」忠孝SOGO店裝潢設計風格比照泰國本店，運用米、白、粉幾何形狀與清新溫柔色調，專為女性打造大自然花園般的舒適用餐環境，深受顧客喜愛打卡必拍的泰國海運來台手工籐編孔雀椅、人氣暢銷鳥籠泰式下午茶，宛若置身於浪漫的泰國渡假風情。「Lady nara」以傳統泰式烹調手法融合全球各地特色料理，將鹹食、減醣料理、甜食與繽紛飲品完美呈現，讓視覺、味覺更上層樓。

「Lady nara」為忠孝SOGO店精心打造台灣獨賣限定甜點「留戀忘返─榴槤巴斯克蛋糕 /220元」1/22日起至2/8日期間每天限量販售。2021全球人氣最夯的甜點巴斯克蛋糕，乳酪與榴槤的完美配對，金黃焦香、果香濃郁、醇厚綿密。

慶祝新店開幕，Lady nara台北忠孝SOGO店推出優惠活動，01/22日至1/28日到台北忠孝SOGO店消費，凡點任一「三色米線」系列餐點，免費贈送「三色迦椰蒸麵包」壹份。經典泰國小吃「三色米線系列」絕對必點，鮮美牛腩和細緻柔嫩鱸魚，搭配泰濃黃、綠咖哩醬，三色米線吸附醬汁，每一口都可品嘗到椰奶的香甜、咖哩的濃烈、檸檬的酸爽，風味鮮明。熱呼呼「三色迦椰蒸麵包」散發純粹香氣，搭配馬卡龍色系「泰奶醬、芋頭醬、香蘭醬」沾著吃，幸福感瞬間湧上心頭。另外現場加入Lady nara會員，還可獲得入會禮「蜂蜜檸檬蘇打」壹杯。