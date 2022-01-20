護理師量血壓遭一把抓奶！台東1名診所護理師小芳（化名）去年3月為1名洗腎患者量血壓時，她好心提醒對方老伯手要抬高，沒想到對方竟趁著手抬高時不斷晃動手臂，一把摸了她的胸部1下，她隨後嚇得退開，老伯還再次抬手摸了2下，她因為當時其他同事都在忙，只好忍住情緒繼續為老伯打針，事後決定提告。

判決書指出，小芳稱該老伯常到診所洗腎，她當時在為對方量血壓開口說「伯伯來，手抬高」，沒想到對方就趁機用手摸了她胸部一下，她當下嚇到閃開身體，沒想到對方竟再用手背上上下下游移，再次碰到小芳胸部2下，最後小芳認定對方絕對是故意，事後在診所開會時提出此事並決定提告。

小芳說她不是第1次幫老伯量血壓，先前老伯在量血壓時對方都沒有將手抬那麼高，、這麼久，當天被對方多次碰觸胸部時第一反應是嚇壞，但因為其他同事都很忙，沒辦法馬上求救，雖然很生氣、崩潰仍繼續幫阿伯打針；老伯事後挨告辯稱睡著了，老伯的兒子也說沒有性騷擾意圖。

法院事後勘驗當時診所監視器，認定老伯3次抬高手臂碰小芳胸部已有不軌意圖，依違反性騷擾防治法，判處老伯拘役20天，得易科罰金。