雲林縣驚傳看護虐待長者，據了解，東勢鄉一名男性長者，疑遭越南籍女看護推打施虐，家屬透過監視器畫面才得知，氣得通報縣府並報警。對此，雲林縣政府勞青處表示已介入處理，19日派員前往雇主家進一步查證，若施虐情況屬實，將由勞動部廢聘女看護。

臉書社團《人力仲介之友會》19日晚間曝光3段影片，控訴雲林縣東勢鄉發生看護虐待長者，據了解，該個案為越南籍女看護須全天候照顧一名男性長者，但在畫面中女看護的舉止粗魯，還涉嫌毆打與虐待長者。影片曝光隨即引起網友震怒。

女看護在本月2日協助長者如廁時，用蒼蠅拍抽了長者腿部一下。（翻攝臉書社團《人力仲介之友會》）

透過影片可見，本月2日晚間，女看護協助阿公如廁，而阿公準備自便盆起身的瞬間卻惹毛女看護，女看護拿著蒼蠅拍狠狠地抽了阿公大腿一下；3日上午，女看護拿著臉盆要讓阿公漱口，但阿公疑似動作太慢，女看護先用力拍掉阿公的左手，隨後又搧左臉、右臉共計2次耳光，還拿著蒼蠅拍作勢要打阿公，隨後漱完口替阿公擦拭嘴邊的動作也十分粗魯。

女看護本月4日在替長者移動至沙發時，因不明原因重重壓了長者的頭部。（翻攝臉書社團《人力仲介之友會》）

4日則是女看護要協助阿公自輪椅坐上沙發，女看護先是重重的巴阿公的頭，隨後替其移動身體的動作也顯得粗魯，還時不時舉起食指責罵阿公，態度相當不客氣。

對此，雲林縣政府勞青處表示，10日接獲家屬通報，即馬上派員調查，12日家屬再次通報，希望盡速廢聘女看護再聘用他人。經調查人員查看監視畫面，認為女看護涉嫌虐待、傷害，已請仲介單位先將女看護帶回安置，待調查結果出爐再進一步處置。