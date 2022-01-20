單子接不完。經濟部統計處今發布去年我國12月外銷訂單，金額679億美元，年增12.1％，拉出連22紅。2021年全年接單金額也正式出爐，共繳出6741億美元，不僅是歷史上首度破「6」字頭，也創下超過6500億美元紀錄。

原本12月金額只看成長2.4％，結果仍年增12.1％，總結全年接單創下紀錄。經濟部統計處長黃于玲分析，主因是供應鏈缺料狀況緩解狀況比預期好，而數位轉型及新興科技應用擴增，也帶動筆電、電子產業、資通訊產業成長。傳統貨品方面，則在需求強勁下帶動產品價格維持高檔，另外基本金屬業表現也優於預期。

黃于玲進一步分析，新冠疫情發生後，遠距商機、宅經濟商機都有出來，數位轉型的發展，使擁有產業聚落優勢的台灣半導體，整體科技貨品出貨更往上層樓。疫苗問世則是第二個原因，因施打率提高，歐美主要消費國家全球經濟動能回溫，讓傳統貨品表現幅度比科技類還高。

整體而言，12月七大接單產品，除機械業年減1.4％外，其餘都是正成長，資通信、電子產品都比去年同期高12％，以基本金屬年增24.9％最高。對於機械業不好原因，黃于玲解釋，這是受中國大陸經濟成長放緩，導致連4個月接單負成長，至於這是短期還是長期現象，有待觀察。

展望2022年，黃于玲說，雖然景氣復甦仍朝向正成長，但國際機構預測全年全球經濟不會像去年那麼高，加上去年高基期下，預期今年接單成長會比較緩和。