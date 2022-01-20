Greece: First Rafale fighter jets arrive from France

《國防新聞》（Defense News）20日報導，首批6架法製「飆風」（Rafale）戰機19日抵達希臘本土，該國空軍也公開展示這些最新的先進戰力；希臘與同屬北大西洋公約組織（NATO）的土耳其長年視對方為假想敵，正趁後者目前與美國關係不佳時加強空軍技術優勢。

根據報導，這批6架「飆風」19日編隊進行低空飛行，自希臘雅典衛城（Acropolis of Athens）上空呼嘯而過，接著正式交付給附近的希臘空軍基地。相關畫面於國營和民營電視台上向公眾直播，可見許多民眾出門觀看罕見景象，消防車也以水柱歡迎「飆風」的到來。

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在典禮上強調，這批先進戰機代表希臘在「作戰、技術和地緣政治」上的進展。《國防新聞》指出，希臘2020年與法國政府簽約，以25億歐元（約新台幣784.2億元）的價格購買18架「飆風」，其中12架為法國空軍使用過的二手機，另外6架則是由達梭（Dassault）新造，預定2025年1月前完成交付；希臘還計畫再增購6架「飆風」，以及花費約30億歐元（約新台幣941億元）購買3艘全新的法製巡防艦。

希臘和鄰國土耳其雖然都是北約成員國，但在領土與海底石油等天然資源問題上存在長期衝突，2020年甚至出現軍艦海上對峙的緊張局面，也讓雙方都加強於愛琴海（Aegean Sea）空域的空軍巡邏。

不過由於土耳其近年因採購俄羅斯製S-400防空系統而與美國鬧翻，導致被踢出F-35計畫，F-16C/D升級案也不見下文。反觀希臘不僅已開始接收「飆風」，更準備將旗下超過半數的F-16C/D升級為F-16V，未來還可能進一步採購F-35。

「奧地利歐洲與安全政策研究所」（Austrian Institute for European and Security Policy）資深研究員坦楚姆（Michael Tanchum）表示，希臘也正與埃及、以色列、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國進行軍事合作，為該國提供了至關重要的戰略縱深，認為希臘政府的努力「正獲得巨大成果」。