高雄銀行（2836）20日舉行「全員理財啟動大會」，由董事長董瑞斌及總經理徐翠梅引領高階主管定111年為理財全體動員新元年，會中強調將加速財富管理業務數位轉型，並宣誓全員動起來，致力財富管理業務的產能量化，以強化手續費收入成長，同時為擴大基金資金池，持續耕耘定期定額業務推展項目。

高雄銀行將積極推動「扣扣樂」定期定額基金，有別於目前一般定期定額基金「投資越久，手續費繳越多」及「每次轉換基金，皆要轉換費用」等不利於投資人之規定。高雄銀行的「扣扣樂」具「首期繳費後終身免手續費、免轉換費、投資彈性」等優點，落實客戶耐力執行理財之投資方式，期盼高雄銀行能做為年輕世代的小資族強而有力後盾。

會中，董瑞斌更勉勵同仁面對疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外經濟環境，高雄銀行堅持以客戶為中心，持續深化客戶經營管理，期許新的一年，全體員工能提升自我專業知識，並拋棄銀行舊思維，全員動起來衝刺財富管理業務，創造高雄銀行最大價值，相信在新的一年，整體理財獲利會有亮麗成績表現。