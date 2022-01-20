輔導會臺北榮家為了喜迎虎年，特別舉辦「福虎生豐，廉手揮毫」寫春聯活動。（臺北榮家提供）

輔導會臺北榮家為了喜迎虎年，特別舉辦「福虎生豐，廉手揮毫」寫春聯活動。（臺北榮家提供）

輔導會臺北榮家為了喜迎虎年，特別舉辦「福虎生豐，廉手揮毫」寫春聯活動。（臺北榮家提供）

最近疫情升溫，長照機構再度暫停訪客探視，輔導會台北榮家為了喜迎虎年，特別舉辦「福虎生豐，廉手揮毫」寫春聯活動，並商請恆樸書院書畫家馮麗月，提供「虎哩健康」、「虎哩平安」等多幅春聯，祝福住民長輩在新的一年都能勇健安康，讓住民長輩在疫情嚴峻下提前感受年節氣氛。

台北榮家政風室也藉由寫春聯活動進行「住民不送禮，員工不收禮，廉政倫理，常存心底」廉政宣導活動，並邀請書法功力了得的老榮民何文鴻，當場揮毫「心中有廉、幸福綿延」及「廉手抗疫、病毒退散」等楹聯，寄寓榮家全體住民及員工，共同傳承廉潔家風，並都能平安健康的度過疫情。

台北榮家家主任劉化宇表示，抗疫不只是防病毒，同時也要提升心靈免疫能力，所以他特別請同仁適時的舉辦各項文康活動，疫情當下，讓住民長輩生活過得更開心，並能持續保有認知能力，延緩失能，希望榮家住民員工攜手配合防疫，福虎新年闔家平安。