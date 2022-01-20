大寒，是一年中的最後一個節氣，過了大寒就是立春，氣候也會逐漸溫暖，但在大寒仍需要格外注重身體健康，尤其特別需要注意心血管問題，日本納豆激酶協會將1/20大寒節氣之日，訂為「預防血栓之日」，並將當天開始為期一個月的期間稱作「預防血栓月」。

現代人工作壓力大，加班應酬又時常熬夜，飲食與生活作息的變化導致罹患心血管疾病的機率上升，很多民眾面臨著三高問題，而血栓的形成就與三高中的膽固醇有關，當血液中的膽固醇與脂肪累積，便會使血液混濁、血栓形成，血栓易造成血管堵塞，而有心肌梗塞、靜脈栓塞引發肺栓塞、腦栓塞引發腦中風的風險。

血栓形成會造成血液混濁，進而產生堵塞。(示意圖／旺中文化傳媒提供)

血栓恐引發嚴重的健康問題，卻不容易察覺，掌握血栓徵兆6大症狀，對健康更有保障。

1.呼吸急促、短促

2.胸悶、胸痛

3.腿部或手臂腫脹疼痛

4.身體一側麻木或無力

5.忽然頭暈頭痛、視線模糊

6.久坐久臥後呼吸困難

要預防血栓產生，除了飲食均衡、減少菸酒外，還須避免久坐不動、長時間維持同一個姿勢，定期運動、伸展身體，更可以適當補充納豆等養生食品。

納豆是涵蓋日本千年歷史的養生食品，日本人對納豆的推崇不只有預防血栓月、納豆節，甚至有一句關於納豆的俗諺說「在節令(冬天)吃納豆不用找醫生」。被稱作血管清道夫的納豆，含有納豆激酶可發揮溶解血栓作用，降低心血管疾病罹患率，但納豆卻不是每個人都適合吃，納豆中的維他命K₂會與抗凝血藥品產生衝突。所以有凝血功能問題與正在服用相關藥物者要避免食用納豆。（賴韻如/台北報導）