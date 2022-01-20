台中推廣「酷運動、酷城市」，今年1月以來，除有清水、豐原國民暨兒童運動中心動工及風雨光電球場啟用，神岡區籃球場與溜冰場也於今(20)日開放使用。市長盧秀燕今日出席啟用典禮時表示，神岡游泳池舊址閒置多年，在各方努力下「一變三」，從游泳池改建為籃球場、溜冰場及廣場，將提供市民更多運動空間。

神岡區籃球場與溜冰場擁有PU地板與磨石子地坪，嶄新設備今日一開放即吸引民眾踴躍使用，盧市長今日到場關心，更致贈開場表演的小朋友虎年小紅包，氣氛熱絡。盧市長表示，神岡游泳池舊址過去多年無人整理，變成治安死角並遭棄置垃圾，感謝各方努力促進改建活化，此改建工程經費共800多萬元，讓游泳池變成籃球場、溜冰場及廣場，不只有台中較少見的溜冰場、符合比賽規格的籃球場，還有廣場可讓餐會、婚禮等聚會使用，更有監視器可管理治安，啟用後希望大家多多運動，落實「酷台中、酷運動」。

盧市長也提到，在神岡地區還有親子公托、道路等設施正開工或規劃中，但健康還是首要，所以市府過去三年努力整治空污，境內不好的燃煤、燃燒稻草等空污皆處以重罰，才有今日的藍天白雲，未來將持續努力；盧市長也呼籲民眾，疫情嚴峻，請大家加強防疫，65歲以上長輩打第三劑的疫苗通知單已發放，大家可到1922、衛生所、外展站等地方施打，加強防疫顧健康。

運動局說明，神岡游泳池於民國84年興建，100年因故停止營運，歷經數次委外營運招標未果，迄今歷時27年，台中積極推動各項運動建設，於去年聽取地方建言後於3月動工，由市府自籌總經費達840萬元進行整建，規劃改建為籃球場與溜冰場，並加速推動於去年12月底完成。

運動局長李昱叡指出，新設籃球場特色為單柱式籃球架，鋪面採用PU富有彈性，大幅降低打球跳躍動作反作用力的衝擊；溜冰場特別使用磨石子地坪，美觀且易清潔，另外，運動場地更有監視攝影機，可即時得知現場使用狀況。

運動局指出，盧市長自上任後，積極推動台中市籃球與溜冰運動發展，市府大力支持籃球運動賽事，包含辦理國際3X3.EXE PREMIER 2021聯盟賽、P.LEAGUE與T1聯盟例行賽，其中PLG台新夢想家也將主場賽事移師台中；另T1聯盟目前也有多位傑出選手來自神岡地區，如台中葳格太陽的蘇奕晉、台啤英雄的蔣淯安等。而去年全國運動會，台中市創紀錄勇奪男籃金牌；神岡國中在107學年度國中籃球甲級聯賽(JHBL)中，也拿下連17勝的傲人紀錄，創下台中在JHBL史上的最佳成績，表現十分亮眼。

運動局進一步表示，在溜冰運動推廣方面，台中市除連年辦理滑輪溜冰錦標賽，在109全民運動會中更榮獲5金5銀3銅的成績，期盼完善的籃球場與溜冰場啟用後，提供周邊居民與青少年優質的休閒運動場域，培育更多運動人才。