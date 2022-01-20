時令進入節氣大寒，也是24節氣中最後一個節氣，在冬季即將結束之時，氣溫不穩定，更須格外注重保暖，除卻保暖問題，循環代謝也是冬季養生的一大重點。

最顯見的問題就是循環代謝減緩，在節氣大寒，最重要的是加強體內的循環代謝，納豆是日本千年的養生精華，根據日本典籍考據，最早記載於平安時代（相當於中國晚唐時期）就有納豆的食用，最簡單的吃法便是直接放在白飯上製成納豆飯，輕便又營養的一餐。這種最簡單平凡的營養，伴隨日本人從中古世紀便一直延續至今，變成家家飯桌上必備的美食，價格親民且養生。

為幫助熟齡年長者找回青春活力的迎春能量，超級站從納豆中萃取納豆激酶，並搭配4大養生秘方，打造納豆紅麴膠囊，清心養生，促進循環代謝，幫助思緒清晰、排除體內負擔，守護青春活力。

4大養生秘方選用中國古老智慧結晶紅麴，簡單掃除身體負擔、促進身體循環；知名德國生產廠的大豆卵磷脂，選用符合歐洲非基因改造規格之大豆製作，守護循環、減輕負荷，促進新陳代謝、增強保護力；韭菜籽中含有豐富的維生素 B1、B2、C 與鋅、鉻、錳、鍺、銅、硒、鉀、鎂等超過 10 種維生素及礦物質，有效調節生理機能，調整體質，充沛精力；紅景天是連康熙皇帝都懾服的神奇藥草，暢通體內循環、加速營養素吸收。

超級站納豆紅麴膠囊獨家黃金5配方，掃除沉重負擔，重啟青春活力。(圖／超級站提供)

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