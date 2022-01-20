女星曾沛慈16日在社群上宣布結婚，突如其來的喜訊讓許多粉絲措手不及，大批好友在臉書上留言紛紛表示祝福。好友汪東城是前男神團體「飛輪海」成員，曾和曾沛慈合作過《終極一班》系列，他日前在IG分享兩人親吻的劇照，卻讓網友一片黑人問號：「不是啊，人家結婚他發這個幹嘛？」但汪東城並沒有附上圖文解說，引出不少網民甚至酸民熱議。

汪東城曾與曾沛慈合作演出過《終極一班2》、《終極一班3》，兩人組成經典戲劇CP情侶，曾沛慈也藉此打開她在戲劇界的知名度。曾沛慈16日突然宣布閃婚喜訊，一大排藍勾勾好友湧入留言祝福。昔日的螢幕情侶汪東城日前則在IG限時動態發出一張《終極》劇照，畫面中是曾沛慈親吻汪東城臉頰的模樣，不過隻字未提欠缺「圖文解說」，讓一眾網友大冒黑人問號，不解表示：「人家結婚他發這個幹嘛？」

汪東城發此照祝賀曾沛慈結婚，讓網友不解。（圖／汪東城IG）

汪東城此莫名之舉，讓人丈二金剛摸不著頭腦，網友熱議表示：「終極系列只站脩香戀！！」、「汪好像常常想法異於常人吧？」、「超莫名奇妙，要發合照也不用挑這張吧」；當然這波討論也不會少了酸民：「年輕是中二，老了是油膩」、「到底在幹嘛...本來覺得他大有可為，但去對岸發展後就越來越怪」、「奇葩行為+1」。

汪東城因檔期無法配合，辭演《終極一班4》。（圖／八大提供）

不過汪東城在微博上也分享了同張照片，這次有附文字，「恭喜呀King!現在真的變Queen了吧！」而微博這邊的網民回應比較歡欣熱鬧，看來有加上解說的氣氛畢竟不同。此外，竟有許多網友開始對汪東城「催婚」，紛紛留言說：「你也趕緊吧」，祝他也能早日找到自己的幸福。